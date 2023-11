Ex-BBB Adriana Sant‘Anna faz procedimento para 'tirar cocô velho' do intestino; prática é contraindicada

Ex-BBB Adriana Sant‘Anna compartilhou com os seguidores um procedimento para 'tirar cocô velho do intestino'. A prática é chamada de hidrocolonterapia.

Nos stories, Adriana mostrou passo a passo do procedimento. "Uma das 7 maravilhas do mundo!", pontuou. A ex-BBB revelou que estava há três dias à base de laxantes e remédio para gases. "Estou me sentindo leve. Eu estava cheia de gases, com dores abdominais terríveis", relatou.

No vídeo a agora influencer também mostra a barriga inchada e após a técnica o abdômen menor. O procedimento foi em uma clínica dos EUA.

O que é? A hidrocolonterapia é um um tratamento natural e alternativo de limpeza do intestino que permite eliminar as fezes acumuladas.

Como é feito? Um tipo de mangueira é introduzida pelo ânus e elimina com líquido (litros de soro) as fezes acumuladas. Há profissional que misture com outras substâncias, tipo cafeína.

Prática é contraindicada por médicos - O método não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Os especialistas alertam ainda sobre os riscos à flora intestinal.

"Não recomendamos, não é um ato médico, tem riscos e não é chancelado pela medicina. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, em particular, repudia esse tipo de pseudotratamento", informou o diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Hélio Antônio Silva, à coluna Splash.

O médico ressalta que tratamento para quem tem intestino preso é baseado em hábitos como alimentação rica em fibras, beber bastante água e praticar exercícios físicos.