Ex-atriz pornô Mia Khalifa comemora ataques do Hamas contra Israel

Mia não ficou calada e rebateu. “Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesmo por não ter verificado se estava ou não a fazer negócios com sionistas. Meu erro”.

"Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Além do nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância. Precisamos que os humanos se unam, especialmente diante de uma tragédia. Rezo para que você se torne uma pessoa melhor. No entanto, parece claramente que é tarde demais para você”, escreveu o empresário

Apoiadora da Palestina, Mia comparou a imagem de terroristas em Israel a um quadro renascentista “Eu só quero ter certeza de que haverá imagens em 4K do meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história que escrevem sobre como eles se libertaram do apartheid”, disse.

A ex-atriz pornô Mia Khalifa comemorou os ataques do Hamas a Israel, que resultaram em milhares de mortos e um cenário de guerra desde o último sábado (7). A mulher, de origem libanesa, pediu ainda que os extremistas fizessem vídeos do conflito na horizontal.

