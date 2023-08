Estudante expõe vídeo em frente a hotel onde teria se encontrado com MC Cabelinho

Na publicação tem ainda prints da localização em que Cabelinho estaria e até o número do quarto onde o encontro teria acontecido. Até o momento o MC não se pronunciou sobre a suposta traição e/ou término com Bella Campos.

Duda também nos mandou prints de interações do Cabelinho com ela, que está em seus melhores amigos do Instagram e visualiza tudo. Fora isso, ela enviou um vídeo na frente do hotel em que o cantor estava hospedado, falando uma frase de sua música “minha cura”. pic.twitter.com/kzlEHZXLCi

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.