Empresário de Zé Neto revela como ocorreu acidente; cantor segue na UTI

O empresário de Zé Neto, Genilson Farias, contou como ocorreu o acidente de carro na BR-153, em Fronteira, Minas Gerais. O sertanejo segue internado na UTI e não corre risco de vida.

Segundo Genilson, o cantor relatou que teve que desviar de um animal na pista e para não colidir com um ciclista, jogou o veículo no outro lado da pista. O carro de Zé Neto colidiu com uma carreta e outros dois veículos.

"Segundo relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista, e para não colidir com um ciclista que vinha vindo na própria via dele teve que jogar para o outro lado e, infelizmente, colidiu com os veículos, mas graças a Deus está todo mundo bem, não há ninguém em estado grave. Mais uma provação, mais um livramento", disse em sua rede social.

O empresário atualizou o estado de saúde das demais vítimas. "O motorista do caminhão está bem, ileso. A mulher e o filho que estavam no segundo carro estão bem, já estão em casa, inclusive, receberam alta, e o outro casal não teve nenhum tipo de ferimento. Graças a Deus não há ninguém em estado grave, está todo mundo bem, foi só mais um susto", declarou.

O cantor segue na UTI, mas deve ser transferido para um quarto ainda hoje. "Zé está super bem, está na UTI ainda, precisa ficar 24 horas sob cuidados médicos, mas está bem. Ele teve uma lesão no braço, também teve uma escoriaçãozinha no tórax, mas tirando isso está super bem, já está medicado, inclusive até conversei com ele hoje cedo. É bem provável que até o final do dia ele já venha para o quarto", tranquilizou os fãs.