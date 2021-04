Empresa que cuida da comunicação de Anitta contrata Juliette do BBB21

De acordo com o Uol, a novidade foi divulgada na conta do instagram da empresa. A paraibana ainda nem saiu do reality e já acumula 18,7 milhões de seguidores nas redes sociais, o que nunca foi alcançado por um participante desconhecido do público na casa mais vigiada do Brasil.

A empresa BPM Com, que gerencia a comunicação da cantora Anitta, anunciou nesta segunda-feira (5) que a participante do BBB21, Juliette Freire, entrou para o time de assessorados da empresa.

