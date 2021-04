Jojo Todynho termina namoro após descobrir que namorado era comprometido

Jojo Todynho estava feliz com o novo namorado até descobrir que o jogador já era comprometido. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia, assim que o romance veio à tona a verdadeira namorada de Polidoro Júnior, a modelo Cristina Mendonça se pronunciou.

“Eu tenho um relacionamento há anos com o Polidoro e não há dois meses. Nós namoramos um tempo, terminamos e agora quando eu vim para o Brasil por causa da pandemia, nós reatamos. Nós estávamos juntos”, contou a modelo à publicação.

“Vim para o México a trabalho e assim que cheguei descobri essa bomba. Eu dormi com ele na noite anterior a viagem e tenho várias mensagens dele perguntando como eu cheguei e que me amava. Isso no dia que ele anunciou o namoro com outra!”, disse.

Jojo se pronunciou hoje afirmando ter terminado o namoro e se mostrou decepcionada. “Terminei com ele hoje. Estou tão surpresa quanto a menina ficou. Já fui na casa dele duas vezes, tenho contato com a família, com a mãe, a irmã dele, com todos. Estou desacreditada. Acho que por isso cada vez mais prefiro ficar sozinha, trabalhar, me dedicar pra um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que não pode se entregar e nem confiar em ninguém”, disse através da assessoria.