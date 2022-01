Em vídeo, Lima Duarte alerta Regina Duarte sobre apoio a Bolsonaro

Lima Duarte usou as redes sociais para mandar um recado a Regina Duarte após a atriz postar uma montagem do presidente Jair Bolsonaro de mãos dadas com Jesus. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lima Duarte (@limaduarte) O ator de 91 anos postou um vídeo alertando a colega de profissão. “Deus, tira a mão daí, meu Pai. Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão. Regina Duarte, minha querida Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos 10 anos juntos, foste a paixão de Sinhozinho Malta e vivemos um momento tão glorioso para a televisão, para a interpretação e para as nossas vidas. Você não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha para não acabar assim”, diz. A dupla protagonizou em 1980 um dos casais mais memoráveis da televisão na novela “Roque Santeiro”.

