Éder Militão volta para namorada grávida após curtição e viagens: 'ódio é pra sempre'

Karoline Lima anunciou que o namorado, Éder Militão, resolveu voltar para casa após deixá-la sozinha em Madri, na Espanha, na reta final da gravidez.

A influenciadora que fez vários desabafos revelando que o jogador do Real Madrid estava "nas melhores baladas de Miami" enquanto ela estava no país estrangeiro onde ele reside, deu detalhes para as seguidoras que acompanham a sua vida.

Karoline Lima contou que Éder Militao voltou pra casa e que agora eles estão terminando os preparativos para a baby que está a caminho pic.twitter.com/5BXAELbcNq — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 1, 2022



"Ódio de grávida é pra sempre, então meu filho, guenta", disse ela. "Mas voltou pra casa, decidiu né. [...] temos outras prioridades pra pensar, temos que pensar nela [filha] em primeiro lugar, e espero que tenha servido de aprendizado. E é isso, não tô boa com ele não, né? Não tô muito boa com ele não, mas tamo aí", completou.

Karol também afirmou que impôs uma "condição" para ficar bem com ele, de que "Jonathan e Laís" - como ela apelidou a sua outra personalidade e a do jogador no Tinder - vão para as melhores baladas depois que a filha nascer.

"Fiquei brava pra caramba e to ainda, isso pode ser um pouco de hormônio? Pode ser, mas ele procurou.", disse ela, completando com a legenda: "Cutucou a onça" e falando em seguida que vai torcer pelo marido na selação brasileira: "O Hexa tá aí né amor, então eu não podia por o Hexa em risco por causa desse babado, então assim, pode vir Cecília".

Mesmo após ter sido criticado publicamente pela namorada por curtir baladas Miami, Éder seguiu para o Brasil depois de deixar os Estados Unidos, e curtiu o restante das suas férias no país natal. Já Karoline permaneceu em Madri, na reta final da gravidez, tendo dificuldades emocionais devido às saídas do namorado em meio à gestação.