Dubladora da Peppa Pig e Rebelde, Ana Lúcia Menezes morre aos 45 anos

A dubladora brasileira Ana Lúcia Menezes, que deu voz a personagens icônicos como: Sam (iCarly), Lupita (Rebelde), Peppa Pig, Laura (Carrossel 1989), Chiriro, Po (Teletubies), Murta que Geme (Harry Potter) e inúmeros outros personagens famosos, faleceu nesta terça-feira (20) aos 45 anos, vítima de um AVC.

A morte foi confirmada pela filha, também dubladora, Bia Menezes através do Instagram.

"Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou pra mim. Mas voltou para sua casa. seu lar. sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso, grata a Deus por te levar para os braços Dele, grata a Deus por FAZER, não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz. Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse. Você lutou até o último minuto, agora é hora de descansar e usufruir do que Deus preparou para Ti. Eu te amo e sempre te amarei, até a eternidade.

Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7"

Ana Lúcia passou por uma cirurgia de emergência na noite do último domingo (18). No dia 13 de abril ela desmaiou durante o banho e sofreu convulsões, foi socorrida por uma vizinha médica e levada para o Hospital São Francisco na Tijuca, e logo foi transferida para o São Vicente para passar por cirurgia. Foi constatada uma trombose no cérebro em decorrência do AVC.

A atriz, dubladora e diretora Ana Lucia Menezes, foi indicada duas vezes ao prêmio Yamato, conhecido como o Oscar da Dublagem no Brasil.