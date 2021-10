Diferença de altura entre Larissa Manoela e Rodrigo Hilbert diverte internautas

Larissa Manoela foi a convidada para cozinhar com Rodrigo Hilbert no “É de Casa” neste sábado (2), mas algo chamou mais atenção do que a comida.

A diferença de altura entre a atriz e o apresentador roubou a cena e divertiu internautas. Larissa mede 1,53 m enquanto Rodrigo Hilbert tem 1,90m de altura.

Larissa Manoela com seus 1,30 m de altura parece até filha do Rodrigo hilbert pic.twitter.com/60srZGlcUR — Henrique (@luh133_) October 2, 2021

"A Larissa perto do Hilbert parece uma criança (risos)", "Larissa com seus 1,30 m de altura parece até filha do Rodrigo Hilbert", comentaram internautas.

"Gente, a Larissa Manoela é um piolho do lado do Rodrigo Hilbert", comentou uma outra. "Estou vendo o quadro do Rodrigo Hilbert na Globo achando que ele está com a Carla Diaz. Na verdade, é a Larissa Manoela”, observou outro.