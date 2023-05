De surpresa, Blue Ivy estreia nos palcos no show de Beyoncé em Paris; vídeo

Mais uma vez, Beyoncé deu um ‘alô’ para os brasileiros durante a sua turnê que por enquanto está pela Europa. A cantora disse: “Estou vendo Brasil, Austrália”, ao observar os fãs com bandeiras na plateia do Stade de France.

A menina surgiu fazendo parte de alguns números do balé, a começar pela coreografia de Mapauá. A presença de Blue Ivy levou o público ao delírio, entre eles Kylie Jenner, que assistiu ao espetáculo e publicou um vídeo da performance da menina nos Stories do Instagram.

BEYONCÉ JUST BROUGHT OUT BLUE IVY ON STAGE OMGGGGG #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/UYW9zHqCdF

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.