De biquíni e beijando muito, Anitta grava clipe no Piscinão de Ramos; vídeo

Anitta foi flagrada nas águas do Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17). A cantora de 27 anos está gravando seu novo clipe no local.

Ela veio ai, Anitta hoje cedo gravando no piscinão de ramos! pic.twitter.com/OJ2AgGPNt2 — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) November 17, 2020

Na cena, Anitta aparece aos beijos com um ator enquanto é filmada pela sua equipe. Em outros momentos, registrados por banhistas e curiosos, a 'patroa' surge tomando uma ducha e dançando dentro da água.

O 'Painitto' e os irmãos da cantora, Renan e Felipe, acompanham a gravação do clipe. O próximo trabalho da artista intitulado 'Girl Fron Rio', deve ser lançado em janeiro de 2021.

