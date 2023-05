Dançarina processa Anitta após aparecer por 2 segundos em série da Netflix

No total, Kelly pede indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 50 mil.

A dançarina Kelly Tavares dos Santos entrou com um processo contra a cantora Anitta por uso indevido de imagem na série "Anitta - Made in Honório" (Netflix). A informação foi inicialmente divulgada por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

