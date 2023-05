Ex-BBB Key Alves revela que ficou com José Loreto: 'Já peguei'

Em seguida, ela contou que se sente perseguida, mas leva tudo na esportiva. "Levo tudo isso na esportiva. Hater não tem rosto, não tem cara. Na rua todo mundo me ama, eu foco nisso. Queria essa resposta porque me pegaram para 'cristo', mas estou amando. Se você pegar isso pelo lado positivo, é mais trabalho, é mais dinheiro. Quero continuar sendo conhecida, estou no caminho certo".

"Maluma é meu sonho de consumo. Xamã já peguei. Leo Picon já peguei. João Gomes já peguei. L7nnon, passo, é meu amigo só. Arthur Aguiar, pego. Rodrigo Mussi, já peguei. Gustavo Mioto, já peguei. Cauã Reymond, pego com certeza, rezando para cruzar com ele. José Loreto, já peguei. Rezende, já peguei", listou Key durante a brincadeira.

Aex-BBB Key Alves participou do Podcats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, nesta terça-feira (09), e revelou que já ficou com o ator José Loreto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.