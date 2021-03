Com Covid-19, Paulo Gustavo é intubado no Rio de Janeiro

"Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação. A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação", segundo a nota enviada à imprensa.

O ator Paulo Gustavo Internado por Covid no Rio, o ator Paulo Gustavo foi entubado neste domingo (21), em um hospital do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

