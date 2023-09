Cléber Machado assina com o SBT após passagem relâmpago pela Record e Prime Video

O ex-Globo Cléber Machado saiu da Record após uma passagem relâmpago pela emissora de Edir Macedo e já está de contrato assinado com o SBT.

Nesta sexta-feira (1º), o SBT anunciou que o veterano fará parte do time fixo de narradores e apresentadores da emissora.

Após deixar a Globo em março, Machado narrou as partidas decisivas do Campeonato Paulista para a RecordTV. Ele seguiu para o Prime Video narrando a Copa do Brasil, ambos sem contrato fixo.

Agora, ele volta a ter contrato fixo, assim como tinha na Globo. "O SBT informa que Cléber Machado, dono de uma das vozes mais conhecidas da televisão brasileira nas transmissões e programas esportivos, acaba de assinar contrato com a emissora para fazer parte do time de narradores e apresentadores do canal".

"Com todo esse interesse e força que o SBT está dando para o esporte e o futebol, para mim, é um prazer e uma honra ser convidado para participar dessa equipe que já tem Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, companheiro de muito tempo, e outros grandes profissionais. Espero que eu some e que, juntos, a gente faça um trabalho bem bacana e bonito", afirmou Cléber.

Cléber Macedo passou 35 anos na Globo e foi demitido da emissora em março. Sem guardar mágoas, ele elogiou a casa e disse que não é "coitadinho". "É uma empresa excelente de se trabalhar, que me deu muitas oportunidades e repercussão, isso é inquestionável. Em nenhum momento chegaram para mim e disseram que eu era ruim. E eu quero acreditar que não tenha sido uma reestruturação artística", afirmou na ocasião.

"Se eu pudesse escolher, eu trabalharia nas organizações Globo até me aposentar. Mas não tenho do que reclamar. Dos meus 44 anos de carreira, passei 35 anos na TV Globo e seis anos nas rádios Globo. Foram 41 anos, então, não posso me considerar um cara de fracasso. Deixei uma marca legal. Não estou pesado ou derrubado. Estou na boa. Não sou coitadinho. Está tudo bem", concluiu Machado.