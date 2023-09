Ex-galã da Globo diz que não faz sexo há 2 anos e não se masturba

Pornografia ---- Questionado se faria um OnlyFans, o ator descartou. "Isso alimenta essa indústria de... tá ligado com droga, com tráfico humano, pornografia. Tem muito jovem que tá com problema de ereção porque tá viciado em pornografia. Tem estudos científico sobre isso. É muito sério. E o que tem de tráfico humano de meninas que são drogadas e viciadas pra estarem trabalhando nesse universo que é muito destrutivo. Tem muitas atrizes americanas que saem e falam sobre o dano que causou na cabeça delas. É uma cultura muito destrutiva".

No passado, as coisas eram diferentes, segundo Felipe: "Fui promíscuo para caramba, foram anos que poderia ter construído uma família e estava preocupado em pegar geral", contou.

Para ele, sexo é fruto do amor. "Você pode se viciar em sexo. É uma coisa que você gasta sua energia e que pode acabar com sua vida de certa forma. Banalizou-se o sexo".

"Já me masturbei muito, mas procuro não me masturbar. Tem uma coisa espiritual, uma descarga de energia que você está jogando fora. Se você pensar que teu sêmen é vida em potencial, olha o que está jogando fora", refletiu.

