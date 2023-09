Irmão de MC Marcinho joga cinzas do cantor no mar: 'descanse em paz'

Irmão de MC Marcinho joga cinzas do cantoer no mar: 'descanse em paz' pic.twitter.com/fX79eGD3yK — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 2, 2023

Os irmãos de MC Marcinho, Mauro e Gisa Garcia, tocaram as cinzas do cantor nesta sexta-feira, 1º, no mar de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

No Instagram, Mauro mostrou o momento e, muito emocionado, explicou a escolha do local para deixar os restos mortais do dono do hit 'Glamurosa'.

"Gente, estamos em Cabo Frio, o lugar que meu irmão mais amava, onde ele sempre estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui, em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que abençoe ele, e que de lá ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse.

Mauro publicou o vídeo acompanhado da legenda: "Te amaremos eternamente".

O cantor morreu no último sábado (26), aos 45 anos. Ele tinha problemas cardíacos e enquanto esperava pelo transplante de coração acabou sendo acometido por uma infecção generalizada e posteriormente falência múltipla de órgãos.