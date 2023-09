Atual de Tom Brady, Irina Shayk é clicada em viagem com o ex, Bradley Cooper

Irina e Bradley mantém uma boa relação e têm sido vistos em passeios com a filha e chegaram a gerar especulações sobre uma reconciliação ao tirarem férias juntos nas Bahamas no ano passado.

A mãe do ator de Hollywood também esteve presente. Segundo a imprensa internacional, ao fim do dia o grupo foi ao aeroporto e retornou aos Estados Unidos.

Exes Bradley Cooper, Irina Shayk get touchy-feely on Italy family vacation #bradleycooper #photography pic.twitter.com/lRoTaUzjFG

Irina Shayk foi clicada em uma viagem de férias com o ex-companheiro, o ator Bradley Cooper, e a filha do ex-casal, Lea de Seine, em Veneza, na Itália. Nas fotos, os dois aparecem bem próximos, com direito a toques casuais.

Bradley Cooper and Irina Shayk in Venice. pic.twitter.com/4YG3weMTya

