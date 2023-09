Giovanna Ewbank dá close no rosto após cirurgia no nariz e arranca elogios

Giovanna deu detalhes sobre o procedimento em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, confira abaixo.

A apresentadora, que chegou a ficar sem conseguir respirar pelas narinas e a ter crises de ansiedade agravadas por conta da respiração, aproveitou a cirurgia no desvio de septo para também mudar o que lhe incomodava e mexer na ponta do nariz.

Giovanna Ewbank mostrou de pertinho o seu rosto em uma selfie nesta sexta-feira (1o), com alguns detalhes diferentes no nariz, após passar por uma cirurgia de desvio de septo e retirada de carne esponjosa. A foto arrancou elogios.

