Chris Evans confirma casamento com Alba Baptista, atriz luso-brasileira

"Eu me casei. Foi muito, muito bom. Nós meio que tivemos duas cerimônias, uma na Costa Leste e uma em Portugal - país de origem da minha mulher. Foram maravilhosas e lindas. Dá muito trabalho planejar um casamento: para aqueles que são casados, vocês sabem, exige muito de vocês", disse, de acordo com a revista People.

Durante uma participação na Comic Con de Nova York no sábado (15), o ator confirmou a troca de alianças com Alba Baptista, atriz portuguesa e brasileira. Ele afirmou que o casal fez não uma, mas duas cerimônias.

