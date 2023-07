Chega ao fim namoro de Alexandre Negrão e Eliza Zazur

Eliza Zarzur, de 24 aninhos, é neta de Waldomiro Zarzur, engenheiro responsável pelo Palácio W. Zarzur, o edifício mais alto do Brasil. . Amante de moda, ela mostra no Instagram seu lifestyle na alta sociedade e exibe looks sofisticados e modernos, além de peças de grifes de luxo e muitas viagens internacionais.

Alexandre tem 37 anos e foi casado com Marina Ruy Barbosa. Ele é empresário e herdeiro de uma das famílias mais ricas do Brasil.

Segundo Fábia Oliveira, a assessoria da influenciadora confirmou a informação. "A assessoria de imprensa de Elisa Zarzur e Alexandre Negrão confirma que o casal está passando um tempo separado. De forma respeitosa, decidiram, em comum acordo, seguir como amigos no momento. Pedimos para que não criem especulações em torno da decisão. Reiteramos o cuidado e o carinho mútuo entre eles e suas famílias. Contamos com a compreensão de todos nesse momento".

