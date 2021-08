Carlinhos Maia compra alianças de R$ 500 mil para renovar votos com Lucas

O designer responsável pelas joias, Paulo Teixeira, falou sobre a peça e mostrou detalhes no Instagram. “Diamantes IF são internamente puros. A pureza da pedra preciosa é uma medida de características naturais e da raridade da pedra, classificada pela visibilidade dessas características com uma ampliação de dez vezes. Que delícia estar nesse momento tão lindo dos amados amigos Carlinhos e Lucas, obrigado por ter nos escolhido! Com vocês as alianças mais lindas que eu já fiz! Orgulho”, escreveu.

Carlinhos Maia escolheu uma um par de alianças de diamantes avaliadas em R$ 500 mil para renovar os votos do casamento com Lucas Guimarães.

