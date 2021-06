Carla Diaz é ‘flagrada’ por vizinhos em apartamento do ex-BBB Arthur, diz jornal

Carla Diaz e Arthur Picoli parecem estar tentando dar seguimento ao romance após o Big Brother Brasil 2021. Segundo o jornal Extra desta quinta-feira (10), a atriz tem chamado atenção de vizinhos do crossfiteiro ao fazer visitas em seu apartamento na Vila do Pan, em Jacarepaguá, zona Oeste do Rio, onde ele mora.

Conforme a publicação, os dois vêm tentando manter o affair em sigilo e a atriz aparece por lá em horários de pouco movimento, mas mesmo assim acabou sendo reconhecida. Depois que saiu do BBB, Carla viu algumas cenas e deu a entender que ia virar a página com Arthur. Mas quando ele saiu se dizendo apaixonado, as coisas mudaram aos poucos.

Amigos teriam contado que Carla decidiu aos poucos dar uma nova chance ao loiro de Conduru, que garante que está mesmo apaixonado pela atriz: "Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento”, disse uma fonte.