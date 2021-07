Cantora Paula Mattos se assume gay e revela ser casada há 9 anos

Amanhã, Paula lança o Single “Não esfriou”, música que compôs para a mulher. “Quando vi o 'Caldeirão' com a Pabllo, surgiu um desejo ainda maior de assumir publicamente. Me sinto madura e pronta para falar desse assunto, mesmo sabendo que ainda existe muito preconceito”.

Paula falou sobre a sexualidade e revelou ser casada há 9 anos. “Dei um selinho em uma garota aos 8 anos e minha mãe não gostou, olhou feio como se fosse errado e me senti reprimida. or me sentir culpada, cheguei a namorar garotos, mas aos 18 anos resolvi me assumir para os meus pais e não foi fácil lidar com a reação da minha mãe”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.