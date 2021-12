Camilla de Lucas substitui Vivian Amorim em programa do BBB 22

Camilla de Lucas será a nova apresentadora do programa “A Eliminação”, do Multishow, que cobre o Big Brother Brasil. A TV Globo confirmou nesta terça-feira, através de um comunicado, que Camilla substituirá Vivian Amorim, que está se aproximando da reta final da gravidez de seu primeiro filho. Sendo assim, ela dividirá o palco com Bruno de Luca, seguindo o formato que mostra uma sabatina com o participante eliminado pelo público em cada semana. Desde que saiu do BBB21, Camilla já apresentou “The Masked Singer” e foi contratada como atriz pela TV Globo.

