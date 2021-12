BBB 22? Internautas veem pista em perfis de MC Loma, Arthur Aguiar e Sophia Abrahão

A preparação para o Big Brother Brasil 2022 está a todo o vapor e nomes de alguns famosos já vêm sendo ventilados como possíveis confinados do grupo Camarote do reality show. Alguns dos cotados (Arthur Aguiar, MC Loma e Sophia Abrahão) tomaram atitudes que foram vistas como pistas por fãs do programa. As possíveis pistas são emojis que estão sendo escolhidos por eles para acompanhar seus nomes no perfil do Twitter. Já vem se tornando uma tradição no BBB o participante escolher um emoji relacionado à sua personalidade e o nome da torcida acompanha essa tendência. MC Loma colocou junto ao seu user do Twitter o emoji de um peixe, em referência ao bordão “Escama só de peixe”, no seu hit “Envolvimento”. Arthur Aguiar e Sophia Abrahão fizeram o mesmo, mas com símbolos diferentes. O ator e marido de Mayra Cardi escolheu um trevo de quatro folhas. Já a atriz e cantora, um pirulito. Essa atitude pode indicar que o trio está sinalizando para uma possível torcida no Twitter. Os fãs costumam aderir aos emojis em seus perfis. A exemplo de outros anos, Juliette Freire, do BBB21, teve como símbolo um cacto, e os fãs são chamados de “Cactos”, em referência à vegetação do seu estado de origem, a Paraíba. O de Gilberto Nogueira, na ocasião doutorando em Economia, era um chapéu de formatura.

