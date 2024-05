Belo desabafa sobre separação de Gracyanne: 'Ainda não estou bem'

Belo desabafou o fim do casamento com Gracyanne Barbosa após 16 anos juntos. Ele participou do programa The Noite, com Danilo Gentili, e revelou que não está bem.

"Um momento bonito que estava vivendo e ao mesmo tempo triste. Foram 16 anos. A gente vai levar. Ainda não estou bem, mas a gente tem que superar. Sempre fui muito forte... passei por adversidades na minha vida, momentos muito ruins e Deus me reergueu…", disse ele.

O cantor também comentou sobre o primeiro show da turnê do Soweto, em que ele chorou ao cantar 'Reinventar'. "Ali, a gente estava revivendo momentos maravilhosos da década de 1990 com o Soweto. Não posso normalizar isso, de lotar um estádio, com 90 mil pessoas vendo e revivendo esse momento. Também não foi uma semana muito boa para mim, estou passando por uma separação. Juntei tudo aquilo", finalizou.