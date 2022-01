Câmera do Faustão leva choque no palco e é internado às pressas

Antônio Carlos Marin, um dos câmeras do "Faustão na Band", foi internado às pressas após receber uma descarga elétrica enquanto filmava um merchan no palco do programa.

O profissional estava com a câmera no ombro filmando um carro elétrico. Ele tocou na maçaneta do carro e sofreu um choque tão forte que o jogou no chão.

Colegas que tentaram ajudá-lo acabaram também recebendo um choque, embora com menor intensidade. Ele foi levado às pressas ao Hospital São Luiz unidade Morumbi, e segundo Ricardo Feltrin, do UOL, ele chegou a ser rapidamente levado à UTI por precaução - o que a Band nega.

Marin foi transferido para um quarto comum e teve alta ainda na sexta-feira.

Conforme a Band, a emissora acionou uma equipe de engenheiros e técnicos para investigar as causas do acidente, e já fez uma ação de reforço de isolamento em todo o palco, mas ao mesmo tempo está passando um "pente fino" em toda estrutura para evitar novos incidentes.

De acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, bailarinas já vinham relatando choques leves quando encostavam em algum colega sobre o palco.

O palco é uma tela de LED revestida por um material acrílico. Há a possibilidade de algum outro componente do cenário do programa tenha acumulado energia estática e que isso tenha sido a causa da descarga, e não o palco em si, informou Feltrin.