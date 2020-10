Bruna Marquezine já 'deu uma' de irmã de Maria Eduarda em festa infantil

Bruna Marquezine poderia ter virado meme quando criança. A atriz protagonizou uma cena na vida real parecida com a de Maria Eduarda, que viralizou nas redes sociais nesta semana ao bater na irmã que apagou a vela do seu bolo de aniversário.



No vídeo que voltou a circular na internet, Bruna Marquezine fica na frente da aniversariante, atrapalhando-a durante o "Parabéns". A garota, que usa uma tiara e figurino de princesa, aparece bem desconfortável com a presença da atriz ali. "Fico me perguntando o que a Maria Eduarda faria com a Bruna", comentou uma internauta que republicou o vídeo.

A própria Bruna viu a cena no Twitter e explicou o que aconteceu naquela ocasião: "HAHAHAHA! Foi a mãe da menina que me colocou aí. Eu fui CONTRATADA e a menina ficou com essa cara a festa toda e a mãe dela não me deixava sair do lado dela kkkkkkkk!", respondeu.

Veja o vídeo de Bruna Marquezine na festa:

Confira o vídeo do meme que viralizou nesta semana nas redes sociais: