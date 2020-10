Gracyanne Barbosa senta em barra de ferro e evidencia bumbum gigante

Gracyanne Barbosa fez a alegria dos seguidores mais uma vez com a foto do bumbum em um novo ângulo, em novo post no Instagram. A musa fit de 37 anos posou sentada em uma barra de ferro, deixando o atributo 'saltando' aos olhos. Na legenda, ela estimulou as seguidoras a deixarem comentários criativos: "Complete a frase, só não tiro uma foto dessa porque...".

Em resposta, as admiradoras entraram na brincadeira: "Só não tiro uma foto dessa porque não vou fazer você passar vergonha", "porque aqui não tem areia e tá chovendo", "Só não tiro uma foto dessas pq não tenho uma rede de vôlei".