Bono, do U2, descobre que primo é seu irmão após caso entre pai e tia ser revelado

O vocalista da banda U2, Bono Vox, descobriu que o homem que ele acreditava ser seu primo era na verdade seu irmão. O pai, Brendan Robert Hewson teve um relacionamento com uma tia.

O astro de 62 anos chegou a confessar a existência do irmão quatro meses atrás, quando anunciou que a conexão familiar havia sido mantida em segredo pela família durante anos. Ele revelou que seu meio-irmão foi fruto e um caso entre seu pai e uma "mulher linda".

Seu irmão se chama Scott Rankin, é analista do mercado financeiro e funcionário público. A mãe de Bono, Iris, morreu em 1974, quando ele tinha 14 anos, sem saber da traição do marido. A "mulher linda" era sua tia Bárbara, que era casada com o irmão de Iris, ou seja, cunhada da mãe de Bono.

"Nós nos consideramos irmãos muito antes de sabermos da história. Eu amo Scott e sua mãe, Barbara. Eu devo ter pressentido que algo estava acontecendo, e posso ter guardado rancor do meu pai por ter feito minha mãe infeliz, daquela maneira que as crianças simplesmente sentem as coisas", disse Bono.