BBB dos clones? Internautas comparam participantes com destaques de edições anteriores; veja vídeos

Internautas estão chamando o Big Brother Brasil 2022 de "BBB dos clones" após perceberem muitas semelhanças entre alguns participantes anunciados com outros que se destacaram em edições anteriores. Veja a lista abaixo:

BBB 22:

BBB dos clones



Jessilane (comparada com Gleici Damasceno, campeã do BBB 18) - Nascida na Bahia mas criada em Valparaíso de Goiás, a participante de 26 anos é de família humilde e começou a trabalhar de carteira assinada aos 14 anos. Mestre no ensino de Biologia, ela também aprendeu Libras para poder lecionar os surdos. Atualmente, ela é pós-graduada na Língua de sinais e dá aulas particulares para complementar a renda. Assim como Gleici, ela é ativista racial e passou a impressão de ser “fofa”, segundo internautas. Apesar do lado batalhador e estudioso, ela conta que é boa de festa e promete que a última coisa que pretende ser no BBB é ser planta (participante sem graça, que não se impõe e que não causa nenhuma situação interessante). Sagitariana, ela pode mesmo cumprir a promessa. O signo é conhecido por sua sinceridade (falando às vezes até demais) e animação. Rapidamente, Jessilane ganhou o gosto do público no Twitter e muitos vibraram com o fato dela ser possivelmente bissexual, após uma internauta afirmar que beijou Jessi durante uma balada.

Bárbara (Comparada a Sarah, do BBB 21) - Além das semelhanças físicas com Sarah - ambas são loiras dos olhos claros e cabelos lisos, Bárbara também é ligada ao Marketing e baladeira.

Eslovênia (Comparada Juliette, campeã do BBB 21) - A jovem é nascida no mesmo estado em que Juliette, a Paraíba, apesar de morar no Pernambuco e ter inclusive virado Miss por lá. A morena tem, também, uma mistura de jeito espontâneo e animado com um lado estudioso, o que lembra Juliette. As semelhanças físicas também foram destaque logo de cara.

Vinicius (Comparado a Gil, do BBB 21) - Formado em Direito e concurseiro, se comparado a Gilberto, Vyni mostra nas redes sociais que é espontâneo, engraçado e muito falante, além de ser nordestino e vindo de família humilde, se definindo como “influenciador de baixa renda”.