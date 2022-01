Família e amigos de Marília Mendonça teriam 'ranço' de Naiara Azevedo desde o velório; entenda

Naiara Azevedo está causando muita polêmica após ser anunciada no BBB 22, que estreia na segunda-feira (17). A situação pegou neste sábado, após o irmão de Marília ver uma notícia de que Naiara Azevedo pretende lançar uma música com a cantora durante o programa, e acusá-la de usar a morte de Marília para se promover. Há quem diga que ela levou unfollow de Maraísa, da dupla com Maiara, no Instagram. Mas alguns fãs afirmam que Maraísa, na verdade, já não gostava e não seguia Naiara antes disso. Circula a informação de que em 2021, Naiara teria desistido de divulgar a música que era projeto seu com Marília e outras cantoras, mas um mês depois de sua morte resolveu regravar apenas a participação da cantora, além de ter gravado outro “clipe” com a imagem de Marília no telão enquanto ela chorava no palco. Outro detalhe revelado por Hugo Gloss é que fontes afirmaram que a família e amigos próximos de Marília Mendonça pegaram “ranço” de Naiara Azevedo durante o velório, porque elas duas nunca teriam sido realmente amigas, mas ainda assim a cantora teria prostrada à frente do caixão durante boa parte do funeral. Além disso, ela se ajoelhou durante a homenagem no “Domingão”, e pessoas próximas a Marília passaram a achar que a sertaneja estaria se aproveitando da tragédia para se promover.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.