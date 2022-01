‘BBB 22’: Líder da semana terá um loft no segundo andar da casa

A Globo confirmou nesta sexta-feira, 14, que o quarto do líder no Big Brother Brasil 22 fará parte da edição deste ano, mas contará com um upgrade. O programa começa na segunda-feira, 17. Segundo a emissora, o cômodo chegará como um loft no segundo andar para o líder da semana. Nas edições anteriores, o lugar era localizado no gramado da casa. Além disso, o ambiente contará com novos espaços para o coroado: área de estar, bar, guarda-roupas, camarim e, até mesmo, pista de dança. A decoração terá a decoração de neons azuis e o quadro do líder terá o brilho de um painel de LED. Rumores de que o quarto não faria mais parte da edição começaram a surgir após um vídeo publicado no Instagram do programa. Tadeu Schmidt, o novo apresentador, aparece com a planta da casa e afirma não ter encontrado o famoso quarto. Assista ao vídeo: O @tadeuschmidt resolveu mostrar a porta do novo quarto (loft) do líder.

O quarto agora fica na parte de cima da casa e é enorme!

( @bbb) #BBB22 pic.twitter.com/t2XAUJwlHw — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) January 15, 2022

