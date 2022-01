Irmão de Marília Mendonça detona Naiara Azevedo no BBB 22: ‘tira o nome da minha irmã da boca’

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, causou um fuzuê nas redes sociais após ver uma notícia de que Naiara Azevedo pretende lançar uma música com sua irmã durante o Big Brother Brasil 2022. A sertaneja é uma das participantes do programa que estreia na próxima segunda, 17.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.