Atriz revela que viveu romance reprimido com Marcos Palmeira em ‘Pantanal’

Giovanna Gold revelou que ela e Marcos Palmeira viveram um clima de romance e precisaram reprimir os sentimentos na primeira versão de “Pantanal” (1990), quando interpretaram Tadeu e Zefa.

Ela e o ator que hoje vive Zé Leôncio no remake da novela estavam namorando, e preferiram deixar o romance só nos desejos e na telinha.

"Entre nós, rolou um momento romântico na estufa de plantas do estúdio. Nos declaramos, mas ambos estavam namorando. Eu adorava a namorada dele, ele adorava meu namorado. Então achamos melhor deixar só em cena. Deu certo. Era o desejo reprimido daqueles personagens", afirmou em conversa com o Notícias da TV.

Anos depois, eles conversaram sobre aquela química: "Anos depois, fizemos um trabalho juntos, e apenas na cena final tivemos a oportunidade de conversar sobre esse desejo platônico. Se alguém falar mal de mim para ele, não sei se ele seria leal. Eu sei que sou. Leal ao que sinto, à legitimidade do meu sentimento. Se vierem falar mal dele, digo: 'Na-ã, nem fala, isso me entristece'. Gosto de quem gosta de mim. Vou aonde a vida me é fértil", afirmou.

Os atores já se conheciam há tempos antes das gravações - estudaram juntos no mesmo colégio no Rio de Janeiro. "Era um garoto que se diferenciava dos outros porque ele tinha morado com os índios. Era único. Era filho de cineastas. Por isso ele chamava minha atenção. Nem nunca falei com ele na escola", admitiu ela.

A personagem Zefa é empregada de Maria Bruaca e aos poucos conqusita o coração de Tadeu - personagem hoje vivido por José Loreto.

"Quando minha personagem, Zefa, ouviu falar do Tadeu, interpretei com um plus porque queria brilhar, e a minha escola de interpretação é o jogo, é contracenar. Se a Guta estava desprezando o peão que avoa, a Zefa, que só conhecia aqueles hectares, se deslumbrava com a ideia de alguém como ela conhecer a outra margem [viajar entre as fazendas de Tenório e José [Leôncio]”, explicou.