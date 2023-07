Ator se divorcia após romance com Ariana Grande vir à tona; cantora era amiga do casal

O ator Ethan Slater, de 30 anos, entrou com pedido de divórcio de Lilly Jay, segundo o TMZ nesta quarta-feira (26). A ação vem imediatamente após o seu romance com Ariana Grande se tornar público.

Ethan e Lilly estavam juntos desde o ensino médio e se casaram em 2018. Eles tiveram em 2022 o primeiro filho. Em maio, Ethan fez uma homenagem à então esposa: “Feliz primeiro Dia das Mães para a mãe/pessoa mais amorosa, carinhosa e maravilhosa do mundo de mim e desse carinha”, escreveu. O post foi curtido por Ariana.

Solteiros? --- Apesar de já estarem juntos há vários meses, fontes do TMZ afirmam que Ariana e Ethan já tinham terminado seus relacionamentos (ela com Dalton Gomez) quando começaram a se envolver, durante as gravações de "Wicked".

Talaricagem? --- Ainda segundo o TMZ, Ariana costumava sair com Ethan e Lilly quando eles ainda eram um casal.

Não recebeu bem --- Segundo amigos próximos, Lilly não está levando bem o novo romance e considera que ele "abandonou a família". "É compreensível que as emoções estejam à flor da pele e seja difícil ver seu ex seguir em frente, especialmente de uma forma tão pública, e os amigos dela estão tentando protegê-la. Mas Ariana e Ethan estão apenas tentando manter o romance de forma discreta e respeitar seus ex por enquanto", disse uma fonte.

Segundo o US Weekly, o ator sentou-se com Lilly pouco antes da notícia sobre o romance com Ariana Grande se tornar público e contou a situação, afirmando que queria um divórcio. A notícia teria vindo como um choque para a então esposa, especialmente por ser Ariana Grande, com quem o casal vinha saindo quando ainda estava junto.