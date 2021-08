Ator Eduardo Moscovis é internado com covid-19 no Rio

O ator Eduardo Moscovis está internado com covid-19 no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro.

Eduardo, de 53 anos, procurou o hospital após testar positivo para doença e os médicos avaliaram que ele precisava ficar internado.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Moscovis está com boa evolução no quadro clínico.