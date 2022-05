Ator de Friends morre aos 67 anos em Los Angeles

"É com grande tristeza que a família de Michael G. Hagerty anunciou sua morte ontem em Los Angeles. Ele era um ator muito querido, e seu amor por sua cidade natal de Chicago e por sua família era a base de sua vida. Sua falta será sentida", a atriz via redes sociais.

