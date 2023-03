Ator Antônio Pedro morre aos 82 anos

Antônio Pedro deixa três filhos: as atrizes Alice Borges e Ana Baird e Fabio Borges, de seu relacionamento com Andrea Bordadagua.

O ator estreou na TV Tupi em 1969 e em 1972 estreou na Globo na novela 'O Bofe'. Ele atuou também em 'Sassaricando', 'Escolhilha do Professor Raimundo', 'Explode Coração', 'Sitio do Picapau Amarelo', 'Zorra' e muito mais.

