Arthur Aguiar se muda para mansão gigantesca que Mayra Cardi construiu durante separação

Mayra Cardi postou um vídeo ao lado de Arthur Aguiar, mostrando que o ator já se mudou de malas e cuias para a sua mansão, que foi reformada por ela durante a separação dos dois. A ex-BBB e coach aparece ao lado do ator e afirma que os dois decidiram ficar na nova casa porque Mayra gastou muito tempo e dinheiro com a reforma da mansão luxuosa, que possui 10 mil metros quadrados A casa possui uma minicidade para a filha do casal, Sofia, pé direito muito alto, porta automática, banheiro gigantesco, escritório, piscina, dois closets e mais. "Eu e Arthur resolvemos juntar nossas escovas de dentes novamente! E obviamente eu não poderia deixar de dividir com vocês essa nova fase! Resolvemos juntar as tralhas só que nessa casa só tinha eu, meu mundo rosa, minha piscina rosa, meu futon rosa, meu tapete rosa", diz. “Quando vim morar aqui era solteira. Resolvemos voltar e como é que faz? Vai para uma outra casa? Jamais! Por benefício da nossa filha, nós vamos ficar aqui. Depois a gente pensa o que vai fazer", afirmou ela, que disse que Arthur também precisou abrir mão do seu apartamento para morar junto a ela. "Ele saiu do apartamento dele para ficar no nosso mundo rosa", completa. ​

Your browser does not support the video tag.

