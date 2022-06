Após negar boatos, William Bonner vai deixar bancada do Jornal Nacional

William Bonner e a Globo já negaram que o jornalista vá deixar a emissora, mas o jornalista na verdade vai deixar é a bancada do Jornal Nacional.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Bonner seguirá na emissora e também como editor-chefe do telejornal, mas deixará a apresentação do JN em 2023. O jornalista está há 26 anos na bancada e atualmente comanda o telejornal ao lado de Renata Vasconcellos.

Nos últimos meses, Bonner tem sido substituído gradativamente por Rodrigo Bocardi, Heraldo Pereira e César Tralli na bancada para que quando deixe a apresentação em definitivo não cause espanto nos telespectadores. No mês passado, o apresentador esteve apenas em 12 edições do JN.

Ainda segundo a publicação, o processo para substituir Bonner já ocorre desde 2021, quando William falou pela pela primeira vez com a direção sobre o desejo de se aposentar da bancada.