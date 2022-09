Aos 55 anos, Cláudia Raia anuncia gravidez após ser surpreendida com a notícia em exame

No feed do Instagram, o casal postou um vídeo sapateando e ao fim da coreografia a atriz mostra a barriga de gravidez. Jarbas corre para abraçá-la e os dois mostram um sapato de bebê.

Claudia é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos do casamento com Edson Celulari.

Em um vídeo no Instagram, os dois mostraram que estão esperando o bebê. Segundo Claudia, a descoberta foi uma surpresa. "A notícia do ano, eu estou que não me aguento!", começou ela nos Stories. "Quando a médica me pediu um exame de sangue de gravidez, falei 'Amor, você está bem louca! De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade'. Ela falou 'Mas eu preciso investigar, porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas'", contou.

