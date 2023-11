Aos 24, MC Poze anuncia nascimento de 5ª filha

Nasceu nesta terça-feira, 7, Manuela, a quinta filha do MC Poze, de 24 anos.

A criança é filha do funkeiro com a influenciadora mineira Myllena Rocha, de 23 anos.

“Manu tá na pista! Fui em BH [Belo Horizonte] ver minha pequena e mais nova princesa”, escreveu ele no Instagram.

Aos 24 anos, Poze do Rodo já é pai de cinco crianças. Três delas do seu relacionamento mais duradouro e com idas e vindas, com Viviane Noronha. A quarta e a quinta herdeira vieram neste ano: Jade, de dois meses, filha de Isabelly Pereira, e agora Manu, fruto do affair com Myllena Rocha.