Ao vivo, apresentador solta palavrão sem querer na CNN: 'Gás de c*zinho'

Daniel Adjuto soltou uma gafe ao vivo durante o programa Live CNN Brasil de hoje (23), ao confundir a palavra "cozinha" com "cuzinho".

o gás de cuzinho pic.twitter.com/gABgQZQG6x — felipe (@felipezando) June 23, 2022

O jornalista falava sobre as decisões do governo em relação ao ICMS, quando acabou se confundindo com as palavras. "O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, confirma que o Planalto deve desistir de zerar o ICMS do diesel e do gás de cuzinho… Cozinha. O assunto foi discutido na reunião de líderes desta manhã", disse.

Telespectadores não deixaram o momento passar despercebido e compartilharam o vídeo nas redes sociais. . "Vamos pagar até para soltar pum agora...", comentou um. . "Daqui a pouco o governo vai querer taxar até o pum", disse.