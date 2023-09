Antony pede que ex-mulher a quem traiu deponha em processo contra Gabi Cavallin

Antony pediu que a ex-mulher e mãe de seu filho, Rosilenny Xavier Silva, deponha no processo em que Gabi Cavallin o acusa de agressão.

Rosilenny, que esteve em silêncio durante todo esse tempo, aceitou prestar depoimento à Polícia Civil de São Paulo, após o dia 26, quando retorna da Inglaterra, onde mora.

Entre outros affairs, Antony traiu Rosilenny com Gabi Cavallin e o casamento, na época de cinco anos, ficou estremecido após a DJ engravidar. Os dois nunca ficaram afastados por completo.

De acordo com o jornal Extra, em 2021, Antony pediu a mão de Rosilenny em casamento. Depois de três meses, ele já estava com Gabi Cavallin, a quem conheceu em um churrasco de amigos no Brasil.

O caso veio à tona pouco antes da Copa no Catar, e Rosilenny saiu do Instagram e passou a morar em um apartamento em Manchester com o filho. Ele e Gabi terminaram o relacionamento após a DJ perder o bebê em um parto de mais de 19 horas. Antony teria pedido para a ex-mulher voltar para a casa dele e ela chegou a aparecer em fotos na mansão do jogador..

Durante a Copa, Rosilenny acompanhou a seleção brasileira ao lado de familiares dela e de Antony, no Catar.

Na época, Leo Dias chegou a noticiar que Antony administrava 2 amantes e a ex-mulher durante a Copa no Catar. A segunda amante na época foi apontada como a bancária Ingrid Lana.

Gabi afirma que teve um relacionamento entre 2021 e maio de 2023 com Antony. O próprio jogador também confirmou que teve um relacionamento amoroso, com "afeto", com a DJ.

Relacionamento —- Rosilenny e Antony se conheceram ainda adolescentes, quando ele morava em Osasco e jogava pelo São Paulo. Ela engravidou no início de 2019. O bebê nasceu em novembro e em fevereiro de 2020, ele foi vendido para o Ajax, se mudando com ela e o filho.

Segundo fontes do jornal Extra, Gabi Cavallin não foi a primeira pulada de cerca de Antony. Mas "Rosi fazia vista grossa".