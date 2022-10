Antonia Fontenelle culpa polêmica com Klara Castanho por perder eleição

“Não citei nomes por ser mulher, falei: 'Não tenho direito de citar o nome, mas a situação tenho.' A situação é muito esquisita, é muito grave. E, pasmem, ela está sendo patrocinada, com vários advogados me processando, coloca tudo em segredo de Justiça, cível, queixa-crime por ameaça”, disparou a viúva de Marcos Paulo.

