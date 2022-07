Anitta muda trend do sapato e pede para amiga transar em seu lugar: ‘tô namorando’

Anitta embarcou na trend que está bombando nas redes sociais, de chamar o irmão para brigar com uma pessoa, e adaptou no seu estilo.

A Anitta e a Ohana entrando para a brincadeira do “bota o sapato” pic.twitter.com/Red9xolv5Y — Tracklist (@tracklist) July 15, 2022

A cantora brincou que estava chamando a sua bailarina e ex-affair, Ohana LeFundes, para transar com outra pessoa no seu lugar, já que ela está namorando. A ideia da trend original é mandar o seu irmão colocar um sapato para que tem alguém querendo brigar com você.

No entanto, Anitta adaptou para uma forma mais ousada: "Hana, bota o sapato. Agora. Tem uma pessoa ali querendo ficar comigo e eu não estou querendo. Não quero transar com a pessoa", disse ela. "Tô namorando, não quero transar. Você transa com a pessoa para mim?', completou.

Ohana pergunta quem é a pessoa, Anitta mostrar uma foto e ela dispara: "Dou", colocando o sapato em sequência.

A brincadeira aconteceu nos bastidores do show da artista na Suíça. Atualmente, Anitta cumpre turnê na Europa.