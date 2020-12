Anitta desabafa após ser detonada por diretor do clipe de 'Modo Turbo'

Anitta usou os Stories do Instagram nesta véspera de Natal (24) para explicar o que aconteceu após ser acusada pelo diretor do clipe “Modo Turbo”, com ela, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, de destratar a equipe. A cantora disse que a própria Luísa Sonza, que é dona da música e quem pagou por tudo, lhe deu permissão para cuidar e se envolver diretamente no clipe como se fosse dela.

​

Acostumada a ficar à frente de todos os seus trabalhos, a cantora disse que sabe que é uma pessoa complicada mas que nesse dia especificamente foi uma “princesa” e que as pessoas andam aproveitando uma cena da sua série da Netflix, em que aparece “esculachando” sua equipe, para aparecer em cima da situação. “Ela [Luísa] pediu pra eu me meter, pra eu falar. Eu falei: ‘vou fazer o que cê tá me pedindo, mas normalmente se o clipe não é meu, eu não me meto’. Ela falou: ‘não, se mete sim, o clipe é de todas nós’. Eu falei: ‘tá bom’. Mas eu fui prin-ce-sa. Super fofa”.



Anitta explicou que a ideia que passou para a equipe era outra, no intuito de puxar um público novo e agregar mais lucro posterior, o que não foi atendido pela equipe. Ela ainda afirmou que quando foi falar com os diretores sobre o que estava as incomodando, chamou Luísa para lhe acompanhar e garantir que não falasse de forma grosseira. “Por isso que ela [Luísa] foi me defender [na internet], porque eu falei: ‘ai vem comigo pra eu não ser grossa?’. E ela foi comigo pra garantir que eu ia ser fofinha. Porque eu estava com vergonha porque eu que tinha recomendado a produtora e depois eles não estavam fazendo o que eu gostaria.”. “Se eu não tivesse sido fofa eu falaria. Mas talvez se eu não tivesse [eles] não estariam atrás de biscoito na internet agora”.



“Em 10 anos de carreira, eu nunca tive um processo trabalhista”, finalizou Anitta.

Polêmica

Um dos diretores do clipe "Modo Turbo", da Alaska Produtora, respondeu perguntas de seguidores no Instagram e afirmou que "lidar com o ego e a falta de caráter de uma celebridade em específico" foi a parte mais complicada de produzir o clipe. Em seguida, respondeu a dúvida de um internauta sobre se é verdade que Anitta "é escrota": "O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo por que alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas", finalizou.

Luísa Sonza deixou de seguir a produtora e saiu em defesa da amiga: "Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente", escreveu no Twitter.